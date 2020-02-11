澎湖最熱鬧的元宵節千萬元黃金龜王乞龜活動10日深夜終於揭曉，一連3天擲筊鏖戰出爐，

馬公市鎖港里北極殿260兩黃金龜王情歸旅外鄉親徐湧寓、山水里上帝廟382兩金靈龜王再次青睞去年爐主連俊明蟬聯。

淵源於大陸閩南地區上百年歷史的元宵節乞龜活動在澎湖發光發熱，澎湖積極打造「西乞龜」文化，媲美「東寒單」、「南蜂炮」、「北天燈」，炒熱這年度最精采的宗教嘉年華，帶動萬眾矚目黃金龜王乞龜重頭戲。

總重量最多的山水里上帝廟382兩金靈龜王、號稱全國第大單體的鎖港里北極殿260兩黃金龜王大車拚，最後情歸何處澎湖鄉親引領企盼。

動輒上千萬元昂貴價值的黃金龜王近年來乏人問津，民眾乞龜意願缺缺；去年鎖港北極殿黃金龜王得主因為無法提供等值擔保品棄標，金龜王滯留寺廟一整年沒出門，令人婉惜。

今年北極殿260兩黃金龜王還是原地空轉，連續3天乞龜活動竟然只有一人來乞求探路，澎湖旅外鄉親以孫子徐湧寓名義，僅2聖杯輕鬆抱回金龜王，當場應允明年添加心願歸還280兩。

總重量382兩、主龜193.15兩的山水上帝廟金靈龜王，去年得主旅外鄉親連俊明原欲讓賢，最終拗不過眾人鼓舞再次下場乞求，順利以6聖杯蟬聯新爐主，贏得最熱烈掌聲。

配合上帝廟新廟重建落成，今年廟方公告明年將重新鎔鑄打造新龜，上百萬元製作工錢由廟方與新爐主共同負擔，初步構想新龜王將以電動式的活動四肢造型嶄新亮相登場。

(中時 )