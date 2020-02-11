地方民眾引頸企盼的「清水國民運動中心」原地踏步？市府運動局11日派專人到議長張清照清水服務處說明進度；運動局指出，目前先確定運動設施項目，後續將遴選建築師等，預計明年上半年發包施工。議長張清照要求運動局務必加快腳步，提供給海線鄉親運動的最佳場域。

運動局指出，全台中市最大的「清水國民運動中心」，座落在清水區中央路，面積2萬3000多平方公尺，由前議長張清堂爭取的「清水運動公園」；現任議長張清照擔任副議長任內，向市府爭取6億3000多萬元預算，擴大興建為「清水國民運動中心」。

運動局主秘賴東宏率11日率領相關人員到張清照服務處報告進度。張清照說，「清水國民運動中心」運動局一定要上緊發條加速進行，他會繼續緊盯進度。清水體育會理事長張錫坤建議，該中心整體規畫要盡量符合民眾需求，並顧及地上賽事使用以提高場館使用率。

賴東宏說，「清水國民運動中心」由中央路分成兩側，一邊規畫興建4層樓高35公尺的建物，地下1樓停車場、地上1樓為溫水游泳池、2樓為健身、競技及韻律教室，3樓為多功能運動空間、兒童運動中心，4樓為羽球及壁球場。另一邊將興建開放式的風雨操場，其他空間為停車場及室外景觀。

賴東宏強調，將來該中心可打羽球、籃球、桌球、游泳、跳韻律、做SPA等，還有彈性使用的競技及集會場所；運動局後續將遴選建築師進行設計，預計最快明年上半年發包施工，工期2至2.5年，完工後交由委外廠商營運，全面朝全民運動的目標。

(中時 )