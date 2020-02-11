2020年來市場一直不平靜，先是美伊情勢緊張，隨即在農曆年前在大陸爆出新型肺炎疫情，迅速傳播後，全球各大洲皆有案例傳出，不但亞股受重挫，歐美股市也受波及。目前不少法人都增加債投資比重，富邦投信量化及指數投資部主管粘瑞益則建議，投資等級債ETF可為資金避風港。

粘瑞益指出，鑒於新型肺炎疫情不確定因素仍未排除，故短期波動在所難免，但長期而言，最終疫情對經濟、市場風險偏好皆將獲得壓制，故股市有機會探底回升，未來盤勢發展可持續關注新型冠狀病毒的最新進展，倘若疫情獲得有效控制，即確診人數逐漸下降，則不失為進場布局股市的好時點。

然而目前仍應謹慎以對，粘瑞益建議投資人，在市場具不確定性時，投資等級債為最適配置，建議投資人可採取低接投資等級債的策略，在市場不確定性加大時配置防禦部位。

粘瑞益建議投資人在資產配置中，若加入如富邦全球投等債(00740B)，或著眼於高評等公司債之標的，如富邦A級公司債(00746B) 等投資等級債ETF，除了可追求相對穩定的收益外，亦兼顧資產安全性

(工商 )