新冠肺炎持續延燒，各國都在進行研究，而德國格賴夫斯瓦爾德大學教授坎普夫發表一篇研究表示，新型冠狀病毒在室溫下可存活9天，而酒精和漂白水是絕對殺手，能有效殺死物體表面上的病毒。

根據《每日郵報》報導，德國格賴夫斯瓦爾德大學教授坎普夫（Gunter Kampft ）6日在發布一篇研究，新型冠狀病毒可在室溫下存活2小時至9天，溫度若為零下4度左右，甚至有可能生存1個月，且大眾運輸工具與門把等物體表面，很容易沾染病毒。

該研究也指出，在高於30攝氏度的溫度下，會降低病毒的存活率，且使用簡單的清潔用品就能夠輕鬆殺死病毒。運用「酒精」消毒的話，只需一分鐘就能摧毀病毒，此外，運用「漂白水」30秒鐘則可清潔被汙染的物體表面。

此外，研究人員提醒，醫務人員所穿戴的防護裝備用完就要丟棄，因為病毒可能依附在上面兩天，必須立即丟棄，因為病毒可存活至少兩天的時間。

(中時電子報)