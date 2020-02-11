菲律賓昨晚突然對我國發出旅遊禁令，不僅台灣遊客受困機場，就連大量即將來台工作的漁工也受阻，農委會漁業署表示，台灣的菲籍漁工約佔整體的15％，若有船家受菲律賓的政策影響，建議改雇其他國家的漁工。

漁業署副署長王正芳表示，目前在台的菲律賓漁工雖佔整體15％，但仍不是主要的漁工來源國，目前在台的漁工分別來自印尼、菲律賓、越南、泰國、馬來西亞、蒙古，其中以印尼籍漁工佔最大宗達78％、越南約佔7％。

王正芳說，外籍漁工通常一雇就是2、3年，因此現階段受影響的應只有新雇用的部分，且菲律賓不像大陸漁工會過農曆春節，因此短期返鄉被滯留的可能性較低。

全台外籍漁工約9000多人，王正芳表示，目前還在統計因菲律賓與我斷航的受影響人數，大陸籍漁工的返鄉人潮也還在計算中，接下來會輔導船家轉雇其他國家的漁工，並與勞動部協調縮短外勞在國內聘雇的作業時間。

(中時 )