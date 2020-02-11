黑星手槍。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

林姓男子持槍毒遭逮。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

林姓男子毒品藏在袖口。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

林姓男子住家藏毒。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

40歲的林姓男子無業卻擁槍自重，八德警方跟監埋伏多時，9日深夜趁他返家時一舉逮捕，當場查獲近年少見的黑星手槍，並在其住處查獲彈藥和安毒等，訊後依毒品、槍砲等罪嫌移送法辦，這也是八德警接連2日破獲槍毒案。

八德警方日前接獲線報稱林姓男子持有槍械，組成專案小組追查監控，9日深夜10時趁林男外出返家時，持搜索票逮人，不但在他外套的左手袖口發現數包毒品安非他命，又在車內發現一個紅盒子，裡頭裝著制式黑星手槍和子彈6顆。

警方又在林男住處查獲毒品及6組吸食器，林男的呂姓室友剛好返家也被逮個正著，一樣持有安非他命，總共起出19.78公克安非他命。林男辯稱黑星手槍和子彈是友人借放，警方訊後仍依槍砲和毒品罪嫌移送法辦，並持續向上溯源追查。

資深刑警指出，黑星手槍風行多年，前身就是二戰時期量產的TT-33手槍，逐步改良成54式手槍，由於槍柄上有一顆星，被稱為黑星手槍，因價格便宜、可隨身攜帶、隱密性高、還可單手上膛，一度氾濫，甚至有「走在路上都會踢到黑星」的傳言，近年已逐漸被取代，查獲也感到驚奇。

八德警8日才查獲袁姓油漆工在老家透天厝經營地下兵工廠改造手槍，隔日再下一城，分局長陳錦坤強調，槍枝及毒品嚴重危害社會治安，對於打擊犯罪不鬆懈，將會持續針對非法黑槍及毒品等不法情事加強查緝， 遏止重大暴力犯罪。

(中時 )