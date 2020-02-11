【現場直播】疾管署新冠肺炎肺炎例行記者會｜2020.02.11

(14:15更新)因應大陸新冠肺炎疫情延燒，為了減少防疫人員移動風險，防疫再度升溫，中央指揮中心今天宣布，已經在台停留的大陸人，申請延長停留期限，得專案逐次核給15天。若是陸配及其子女，則准予入境，但須居家檢疫14天。

指揮中心表示，自109年2月12日零時起，對中國大陸人士入出境管制，採取下列措施目前以商務履約、跨國企業內部調動、投資經營管理、駐點服務、團聚及短期探親等6類事由，已經他們已經在臺停留之中國大陸人士，申請延長停留期限，得專案逐次核給15天。

內政部移民署組長葛廣薇表示，上述規定是針對已經在台停留的大陸人士，依現行規定，停留期間屆滿，因應疫情，給予專案停留，請相關申請者，待申請在台單位到移民署臨櫃申請，每次規費三百元。每次延長十五天。

其次，持社會考量專案長期居留證或長期探親證之國人或陸配的中國大陸子女，基於家庭團聚及人道考量，准予入境，入境後須居家檢疫14天

陸委會處長蔡志儒表示，因應目前疫情發展，基於防疫，減少人員移動風險，並考量人道精神，經過相關機關會商提報才決定，會有這些措施是面對更形嚴峻的境外發展，防疫減少人員移動風險，同時也是考量家庭團聚以及倫理需求。因此採取以上強化管理措施。

對於媒體提問，陸配子女市不論省份都能返台嗎？陸委會回應，只有專案長期居留證、長期探親證的人可以來台灣，因為還沒有排到長期居留證，長期都與父母在台生活，因此針對他們的入境問題，是要用整體家庭來看待，但是必須要居家檢疫。

指揮中心監測應變官莊人祥說，潛伏期的部分會有極端值，但普遍潛伏期是按照現在的標準，第18例的案例目前還是沒有症狀，並不代表示潛伏期更長。

醫福會執行長王必勝王必勝說，每一位在檢疫所的民眾都有打電話關懷他，若查覺有異狀，會請心理師關懷，目前有4例心理師在關懷中，其餘的人目前的狀況都還穩定。目前在檢疫所的部分，有一位已經二採陰性回到檢疫所，目前檢疫所內有242位，5位仍在醫院，除去1位確診，1兒童發燒與家屬陪同。

陳時中說，無症狀就是無症狀，每個人對症狀的認知各有不同，因為回答的問題的人士一般人(沒有醫學背景的民眾)，此外，潛伏期的問題，單用一個專家的意見，來決定潛伏期長度，這樣的科學根據不太足夠。未來居家檢疫的人會越來越多，目前也在研議更加完善的社區管理體系。

對於中研究流行病學專家何美鄉表示，第五例和第八例可能是無症狀傳播。陳時中表示，這些東西都要根據科學來講，而且他們就是夫妻，親密接觸難免傳播。而鑽石公主號是高危險區，已經和日本積極討論合適的解決方案。

指揮中心執行官周志浩說，外送員的部分要做規範，不要直接接觸。若真的不方便，也可以考慮是否要提供給他們一個管理場所。

關於鑽石公主號郵輪上國人的處置，周志浩表示，持續接洽日本部分，就我們所知，日本也有派遣醫護人員上船，協助慢性病的患者。

(中時電子報)