台中市府市政會議，由衛生局長曾梓展進行「武漢肺炎疫情」專案報告。（陳淑芬攝）

台中市民政局長吳世瑋表示，透過各區里長總動員掌控居家檢疫個案，達到「零」落跑或失聯的成績。（陳淑芬攝）

台中市新聞局長黃國瑋表示，台灣燈會首個周末人潮滿滿，主展區就突破93萬人次。（陳淑芬攝）

因應全球新冠肺炎疫情，台中市長盧秀燕11日在市政會議中表示，目前台中無社區感染情形，截至目前1152人接受居家檢疫，全數掌控中「零」落跑及失聯，台中市總動員全都「顧條條」，成為「全國淨土」，讓前來參加台灣燈會的民眾能更安心。

台中市府11日在西區公所舉行市政會議，由衛生局長曾梓展進行「武漢肺炎疫情」專案報告。盧秀燕表示，2020台灣燈會主展區在2月8日開幕，根據統計，開幕首日主展區及副展區合計達66萬人次，第二天更已達74萬人次，代表燈會很精彩，民眾願意出門觀賞燈會。

盧秀燕指出，台中市對於中央配置的物資採公開、公平分配原則，而口罩僅配發到需求數的一半，對於物資缺乏無法充分供應，相當很抱歉。台中市府訂出的物資優先配發範圍為醫療院所、警消、弱勢教育機關及第一線面對民眾服務的公務人員。

盧秀燕並強調，包括市長在內都沒有戴口罩，希望在公務機關辦公室上班的人都不要戴口罩，留給優先需要的人。

台中市府民政局長吳世瑋指出，台中市目前接受居家檢疫人數為1152人，其中，包括自武漢回來24名配發居家檢疫手機的民眾，透過最熟悉地方動態的各區里長總動員掌控個案，在家自我居家檢疫，達到「零」落跑或失聯的成績。

衛生局長曾梓展指出，市府已完成醫院、護理之家及長照機構等訪查，口罩配撥領用依據中央規定原則分配完成，衛生局官方網站並建立「中國武漢肺炎專區」，配合中央每日更新防疫資訊。

針對2020台灣燈會的防疫工作，曾梓展指出，市府在展區加強衛教宣導，洗手間與哺乳室也提供酒精乾洗手等防疫物資；市府也進行，每日至少2次環境消毒。

至於台灣燈會人潮是否受疫情影響？新聞局長黃國瑋表示，台灣燈會務必做好防疫工作，在不衝人流量情況下，燈會首個周末人潮滿滿，主展區就突破93萬人次，人潮及口碑愈來愈好。

(中時 )