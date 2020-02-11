桃園市擁有國際機場、高鐵、機捷，串聯北中南交通網絡，中壢、大園區及交界的青埔特區，政府重大建設、民間投資集中，推升房市熱度，機捷沿線領航站、桃園高鐵站、桃園體育園區站等，開價突破3字頭，越來越不親民的房價，人口外溢流動至緊鄰的1字頭觀音區，成為在地小資就業人口的購屋首選。

觀音區屬靠海傳統鄉鎮，早期以透天厝為主要聚落型態，商圈自給自足，近年由於龐大外地就業人口移入帶動住屋需求，加上緊鄰桃園科技園區及大園區，航空城議題加持，帶動房市升溫，相較機捷站點沿線房價攀高，沒有交通議題加持的觀音區仍1字頭房價，更適合開車通勤的購屋族。根據今年1月份買賣移轉棟數，觀音區比去年同期成長75%。

根據591新建案資料顯示，目前觀音地區熱銷建案多以30坪以下2房產品為主，包括「紐約幸運星」大樓區每坪開價14-16.5萬元、「找樂子」每坪15-17.3萬元、「福興樂賦」每坪17-19萬元，透天別墅「吉品麗苑6」每戶總價920-998萬元。其中家新建設推出的「紐約幸運星」同時推出2、2+1房大樓與透天產品，訴求坐擁湖景並強調建築結構使用筏式制震基礎、國產安心建材履歷等，總價只要368萬元起超親民價格。

美漾廣告銷售經理梁美佑分析，觀音市區大樓建案行情一坪約14-18萬多，鄰近還有發展成熟的草漯重劃區，大樓一坪約17-20萬元，相較之下，觀音市區周遭的房價相對親民。而訴求2房低總價的大樓客群，主要以觀音工業區首購族為主，因租金與繳房貸的金額相同，租屋族都會來買；也發現越來越多八里、淡水、新北市方向的北客前來投資置產，買來租給桃園科技園區或觀音工業區的上班族。而在地換屋族則仍是以透天產品為主。

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(中時電子報)