登山客被吊掛至直升機平台。（花蓮縣消防局提供／王志偉花蓮傳真）

來自台北有經驗的登山客，入山遇大雨濃霧，向外界求援。（花蓮縣消防局提供／王志偉花蓮傳真）

兩名32歲台北男子本月4日從花蓮縣萬榮鄉針山往中央山派前進，預計12日從南投奧萬大出山，不過山區持續下雨起濃霧，已在山區受困4天，花蓮消防局獲報展開搜救，同時也請空勤總隊吊掛。兩人有驚無險，安全脫困。

受困兩人登山經驗豐富，其中一人擔任巡山志工。本月初也有一名61歲何姓男子上月23日從南投入山，獨攀八通關古道，也是一名經驗豐富的登山客，卻受困山區。消防局表示山區氣候驟變，呼籲登山客不要輕忽，登山前審慎評估，務必做好準備。

根據消防局表示，兩人登山行程已依法申請，並無違反花蓮縣的登山自治條例事項。

來自台北張姓、楊姓（皆32歲）說法，他們2月4日花蓮出發向中央山脈前進，預計12日從南投離開。天氣預報大致上下雨機率在10至20％，登山行程進入第四天（2月7日）下午到營地後山區起濃霧，一直不間斷的下雨起霧，因此受困根本無法前進。霧雨一下就到今天早上仍未消散，因此被困了4天。

他們說，攜帶糧食是可以持續到明天，有做糧食控管，身體也沒有不適，但因為攜帶物資已經不夠繼續行程，以當時情況也無法走回頭。

花蓮消防局第二大隊大隊長王明忠表示，接獲報案在萬榮鄉針山附近有兩位民眾受困在山區，他們受困在1800公尺高度的絕壁這邊，因為濃霧關係無法繼續前進，也無法下降，派兩名警消以及兩名林物局上山搜尋，因為山區濃霧，直到今天空勤總隊直昇機成功將兩位吊掛完成任務。

(中時 )