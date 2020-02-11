因應各級學校2週後開學，台南市各級校園防疫總動員，台南市長黃偉哲要求校園防疫觀念從生活小細節做起，教育局特別請仙草國小學校團隊製作一系列校園防疫小學堂影片，黃偉哲化身「黃小哲」教導學生正確防疫觀念，首部曲「口罩篇」已於日前上線。

台南市政府教育局表示，防疫小學堂影片中，黃偉哲化身主播黃小哲，以生動活潑語調和動畫，教導學生正確戴口罩及脫口罩的動作，影片中更提醒，除了提醒戴口罩時機外，也呼籲勤洗手更是防疫期間更重要的自我健康保護關鍵。

教育局長鄭新輝表示，防疫小學堂概念希望透過3分鐘左右動畫影片，讓學生很快獲得正確防疫觀念，首部曲由「口罩篇」開始，後續還會陸續推出「洗手篇」、「健康自主管理篇」等主題，期許學生將正確的防疫知識，落實生活中，確保自身的健康；而掌握口罩使用三時機，在口罩物資管制時期，也可以從校園做起「我OK，你先領。防疫小學堂的動畫影片，歡迎各界踴躍運用與推播。

(中時 )