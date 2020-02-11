鋁質電解電容廠—立隆(2472)將於下午公布1月合併營收，立隆蘇州廠及惠州廠區已於2月10日正式復工，目前復工率約30%到40%，立隆總經理吳志銘表示，2月因有庫存，預估出貨可以維持50%，公司將在廠區員工健康生產下，努力逐步拉升復工率，希望2月底復工率能達到70%到80%。

受到1月有農曆年長假影響，立隆初估1月合併營收將較去年12月及去年同月下滑。

大陸新冠肺炎疫情持續延燒，大陸北京、上海、深圳、重慶等主要城市多已採取封閉式管理，亦讓大陸地區原訂於2月10日全面復工出現調整，由於地方政府嚴格審核，部分地區企業出現復工申請仍在審核延後復工，不過立隆兩大廠區均已順利拿到復工核准，並於2月10日復工。

依立隆初估，蘇州廠及惠州廠復工率約30%到40%，接下來希望在確保廠區員工健康生產下，希望2月底能將復工率努力逐步拉升至70%到80%。

吳志銘表示，公司已備妥足夠的口罩因應返工員工需求，且廠區對人員進出均採取最嚴格管制措施，2月因有庫存支應，所有存料也沒有問題，復工後外國訂單將優先出貨，預估2月出貨可維持50%，至於3月還要看上下游廠區復工狀況，由於客戶也不清楚供應鏈真實狀況，出貨將依客戶需求動態調整。

(時報資訊)