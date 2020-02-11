外貿協會秘書長葉明水11日發佈，原訂3月開展的台北國際自行車展（TAIPEI CYCLE）與台北體育用品展（TaiSPO）延期，並與廠者、公會協調共識於5月14日至16日舉辦特展；葉明水指出，特展規模1800個攤位雖較原先減半，但採線上線下服務、數位直播等，多少彌補商機衝擊。

葉明水強調，國際會展經濟活動不能停，以目前2、3月會際會展檔次有12檔，除了書展、電玩展與新增的國際自行車展延期，其餘像是婚紗展、旅遊展、動漫展等均如期進行，其中動 漫展人潮更超過30萬人次，而貿協承辦的禮品展與4月的國際汽配展（AMPA）等均將如期舉行。

葉明水說，自行車業去年成長很多，尤其電動自行車業，為了要彌補部分會展延期等商機損失，下半年則倍數擴大拓銷團場次與採購大會，目前經濟部更將補助2-3億元讓貿協積極維 持既有的會展經濟規模。

台灣自行車公會秘書長張蕙娟則指出，新冠病毒疫情正好提供台灣自行車業轉型機會，此次延期至明年3月，並於5月新開特展，除了既有歐盟、美國等大市場外，最重要是開發新市場像是非洲等，顯現台灣業者未因疫情而停止前進腳步，至於中國供應鏈斷鏈疑慮，張蕙娟強調，自行車業近三十年來每十年面臨到大變化靈活運用加快市場在地化，面對疫情挑戰，仍持續提升新品開發亦將於5月亮相。

(工商 )