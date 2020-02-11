勞保年金法定請領年齡自今年起將從61歲提高至62歲，未來將持續每兩年調高一歲，至65歲為止，提早準備退休金成為目前民眾高度關注課題，元大投信建議，準備退休金階段，需考慮資產穩健成長性，而退休之後，則需重視收益的現金流來源穩定。

元大投信3月即將募集的元大台灣高股息優質龍頭基金，納入收益機會與成長兩大重點，並有配息／不配息級別選擇，希望一檔基金就能滿足多數人退休規畫需求，現在就可以開始。

市面上常見的提供退休後現金流金融工具中，終身年金險最能保障長壽風險，但是全球利率偏低，需要付出更多保費才能達到足夠保障。至於債券基金，其債券收益同樣也面臨全球利率偏低的困擾，海外債券尚需考量有匯損風險。在全球央行持續貨幣偏寬鬆政策環境中，面對低通膨、低成長、低利率的新常態，傑出企業股票的成長性與收益率將是亮點。

截至2019年6月，觀察全球幾大退休金佈局情形，股票部位都占一半以上。例如美國加州公務員退休基金（CalPERS）股票部位達50%，實質資產約11%、固定收益約28%；挪威政府養老基金(GPFG)股票部位達69%、固定收益28%、不動產2.8%。而全球規模最大的日本政府退休投資基金(GPIF)規模約1.4兆美元，股票部位近50%、債券部位達40%。

在全球化浪潮下，具有競爭力的各行業龍頭企業以全球為腹地，成長空間無可限量，企業獲利能力進一步支撐股價。台灣企業在多項產業領域都是市佔第一，包含晶圓代工、手機鏡頭、電競筆記型電腦、機能衣代工、製鞋代工業等等，全球退休基金包含GPFG、GPIF都是台灣企業股東，正是看上台灣傑出企業業績成長潛力以及普遍較高殖利率表現。

依主計總處「106年度家庭部門資產結構」觀察，國人資產配置以房地產36.8%居首，儲蓄存款25%居次，在人壽保險準備及退休基金約20%，有價證券投資僅約16%，相對國際退休基金的資產配置偏保守。

有鑑於投資人因不了解如何評估企業表而害怕投資，元大台灣高股息優質龍頭基金著眼台股的高殖利率與國際級優秀企業輩出，透過專業團隊為投資人嚴選台灣各產業龍頭優質企業、並兼顧配息率表現，並有獨特的每月配息及年終配息配息機制。

此外，設計配息/不配息級別，讓稅負規劃考量、想累積資產的小資族、需要股息現金流的退休族等多方不同需求都能以一檔基金完成。

(工商 )