在資本市場，恐慌指數（VIX）經常被拿來作為測試市場人心的指標，通常VIX飆高，全球股市就會大跌。不過，財信傳媒董事長謝金河表示，跟SARS、金融海嘯時相比，恐慌指數至今表現卻相對平淡。

謝金河在臉書發文指出，新冠肺炎疫情不斷擴散，迄今死亡病例已經超過千人，比2003年SARS時期的744人還多，大家都覺得這次肺炎疫情嚴重性會比SARS高出3~4倍，特別是大陸已經幾乎到全境封城的地步。上次SARS又急又猛，大陸也沒有封城，照理說，這次情況嚴重許多，但VIX恐慌指數卻十分平淡，至今最高只到18.62，跟上次SARS到40以上，好像不太一樣。

他說，把2000年以來的恐慌指數檢驗一下，過去20年，恐慌指數有兩次衝過40，一次是SARS，一次是金融海嘯，而這次連20都沒有超過，去年美中貿易戰破局的時候，VIX一度衝上25。這次大陸封城，全世界有80個國家以上宣布禁止大陸人入境，再看看鑽石公主號，這個世界夠恐慌的。VIX呈現的卻不是這樣。

謝金河表示，到目前為止，歐美股市仍頻創新高，美國前五大市值企業仍在奔馳，這次VIX的變化，背後透露出的內涵究竟是什麼？值得大家深思。

(中時電子報)