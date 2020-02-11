新加坡預估今年觀光人數銳減3成 14:062020/02/11 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新加坡觀光局11日（周二）表示，受累於新型肺炎疫情，預期新加坡今年國際遊客人數將銳減25～30％，該國旅遊業正「面臨2003年SARS以來最大挑戰」。 許多國家、包括新加坡在內，皆已發布旅遊限制，避免疫情擴大。除了中國遊客數大幅減少之外，預料其他重要市場亦然。 觀光局局長Keith Tan指出，「今年的情況至少跟2003年SARS一樣嚴重，而且可能更糟。」 目前中國禁止人民出境旅遊，其他國家遊客也延後或取消赴新加坡觀光。2019年新加坡入境遊客增長3.3％至1,910萬人。 (工商 ) #新加坡 #觀光 #銳減 #觀光局 #遊客 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸客銳減 奈良鹿斷糧挨餓 04:092020/02/07 話題觀察 遊日陸客求救大阪觀光局說不想回大陸 10:102020/02/07 國際 蔡英文允諾：助觀光業者度過疫情難關 14:542020/02/07 生活 喜鴻開第一槍 無薪假潮來了 04:102020/02/10 生活新聞 高市府駁 開幕逾15萬人次湧進 04:102020/02/10 地方新聞 哪國恐成全球防疫破口？網：世界交通樞紐 18:272020/02/10 日常 配合防疫 觀光局：4月30日前停組團赴陸 3月31日前停赴港澳 19:352020/02/10 兩岸 籌百億救觀光 林佳龍明向行政院報告 21:372020/02/10 生活 觀光局：大陸團禁令延長至4月底 港澳團到3月底 22:182020/02/10 生活 觀光局：赴菲旅遊25日前影響1680人 13:022020/02/11 政治 財經熱門新聞 澳元跳水 重貶逾十年新低 - 全球財經 - 工商時報 別碰特斯拉！他警告這是全球最危險股票之一 - 財經 桃園房價飆破3字頭 在地小資都到「這」區購屋 - 財經 新冠肺炎疫情引爆恐慌？老謝：VIX透露的訊息... - 財經 大陸街頭空蕩蕩 股市人氣沸騰 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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