新加坡觀光局11日（周二）表示，受累於新型肺炎疫情，預期新加坡今年國際遊客人數將銳減25～30％，該國旅遊業正「面臨2003年SARS以來最大挑戰」。 許多國家、包括新加坡在內，皆已發布旅遊限制，避免疫情擴大。除了中國遊客數大幅減少之外，預料其他重要市場亦然。

觀光局局長Keith Tan指出，「今年的情況至少跟2003年SARS一樣嚴重，而且可能更糟。」

目前中國禁止人民出境旅遊，其他國家遊客也延後或取消赴新加坡觀光。2019年新加坡入境遊客增長3.3％至1,910萬人。

(工商 )