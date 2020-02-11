新竹市何姓溪滯洪池有2.3萬立方公尺的滯洪量，可解當地水患問題。（羅浚濱攝）

新竹市何姓溪滯洪池旁留有日據時使用古輕便車，市府後續將打造環池的古輕便車道。（羅浚濱攝）

斥資1.7億元的新竹市何姓溪滯洪池，11日在副市長沈慧虹打開水閘門及地方入士見證下正式啟用後，有助康樂里免於水患，將持續規畫環池古輕便車道，把滯洪池打造成兼具防洪、生態與觀光功能，成為重要環境教育場域。

市府工務處指出，何姓溪集水區接近頭前溪河口，排水出口處受頭前溪外水位升高關閉閘門影響，颱風豪雨時內水不易排出，易造成何姓溪中、下游低漥地區淹水，以康樂里？榔社區積淹水尤為嚴重，由水利署二河局代辦滯洪池工程，去年2月開工，12月竣工。

新竹市何姓溪滯洪池旁在清朝設有「竹塹港海關支署」，左為日據時使用古輕便車。（羅浚濱攝）

沈慧虹表示，何姓溪滯洪池有2.3萬立方公尺的滯洪量，相當於24座標準游泳池，是新竹市近年最大的水利建設，裝設有水情監視系統，將可保護週邊6公頃上千里民免於淹水問題。

二河局局長楊人傑說，林智堅市長很關心何姓溪低窪地區淹水問題，積極與該局共商改善計畫，讓雙方合作配合，共同解決？榔社區民眾的水患問題。

當地在清朝時設有「竹塹港海關支署」，並有日據時使用古輕便車。工務處長吳堂安指將持續進行何姓溪滯洪池生態步道水環境改善計畫，配合社區的地景地物，打造環池的古輕便車道，使滯洪池同時具有防洪、生態與觀光的功能，成為重要環境教育場域。

(中時 )