美股高科技為主流NASDAQ與費城半導體指數短多氣盛，帶動台股電子族群同飆高音；大盤周二在台積電領軍電子股衝高，加上國泰金、富邦金等金融股穩盤，使市場追價無後顧之憂，加權股價指數開高趨堅，收盤上漲89.97點，報11664.04點，單日漲幅0.78%，成交1207.04億元。

由於大陸新冠肺炎疫情迄目前還未獲有效控制，使台商企業在農曆年後，於大陸復工的變數，仍待進一步觀察，使短期電子供應鏈吃緊窘境呈雪上加霜局面，且部分缺貨電子冷組件包括面板、偏光板、被動元件等，多擬陸續喊漲，係電子股短多震盪走堅欲罷不能遠因。

周二相對強勢的科技股，包括原相、華新科、國巨、創意、穩懋、世芯-KY、同欣電、譜瑞-KY、茂矽、璟德、聯一光、台半、新日興、撼訊、神盾、環球晶、健策及智原等。顯示市場買氣似呈百花齊放現象。

業內人士指出，大盤短線上檔相對沈重反彈，在月線11815點與季線11769點附近，但低檔年線及半年線仍老神在在走高，且極短線陸續收復5日線與10日線；顯示短期只要大陸的新冠肺炎蔓延狀況不繼續惡化，或台商在陸企業能逐漸復工，則盤勢穩步趨堅仍審慎樂觀。

(工商 )