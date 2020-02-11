台灣AI新創獨角獸Appier宣布，簡立峰從Google退休後，以獨立董事的身份加入Appier董事會，他將結合在人工智慧領域的知識與領導科技企業的經驗，為Appier的業務發展和重要決策做出貢獻。

Appier執行長暨共同創辦人游直翰表示，簡立峰是備受業界認可的傑出技術專家，很高興邀請他成為Appier的獨立董事，借重他在科技領域的專業知識持續推動Appier的業務增長和長遠發展，簡立峰的前瞻科技思維和具國際格局的商業洞察將為Appier提供強而有力的支持，董事會成員和我都期待他能幫助Appier邁向下一階段的成長，拓展全球營運版圖。

簡立峰表示，從Appier創立之初就見證它的成長，並對Appier創始團隊的韌性和遠見留下了深刻的印象，期待能更深入參與公司的業務、承襲台灣在硬體製造的產業優勢，以及近年急起直追的軟體開發和應用實力，台灣在發展人工智慧上擁有很好的契機，Appier將有助於台灣產業朝向以人力資本為導向的商業模式轉型，他很高興能支持Appier打造更強健且多元的團隊。

簡立峰曾擔任中研院資訊科學研究所研究員及副所長，同時身兼台大資管系合聘教授與微軟亞洲研究院技術顧問，他所發表的技術論文高達100多篇，在國際資訊檢索與中文處理領域的成果備受肯定，他亦是亞洲資訊檢索會議發起人之一。他於1991年獲得台大電腦科學博士學位。

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