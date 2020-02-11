新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情延燒，在泰國、澳門、新加坡都已出現社區感染。中央流行疫情指揮中心宣佈，即起將港澳旅遊警告提升至第3級警告，民眾非必要切勿前往旅遊；新加坡提升至第2級警告，民眾前往應加強防護措施；泰國則提升為1級注意，應遵守一般預防措施。指揮官陳時中強調，搭飛機是高風險的事情，請國人沒必要盡量避免。

指揮中心統計，昨日國內新增95例嚴重特殊傳染性肺炎通報個案，目前累計通報1617名個案，含18名確診、1,445名排除。除首例確診個案已解除隔離，其餘17名個案病況穩定，持續住院隔離。

目前仍有10名確診個案的接觸者共383人持續居家隔離，其中13人有症狀已通報(11人陰性已排除、2人檢驗中)。另2月3日晚間自武漢返台的台商團，除2月4日確診個案外，尚有4人隔離住院中，其他242人於集中檢疫場所密切健康監測。

指揮官陳時中表示，維持沒有確診個案，大陸地區死亡人數也越來越多。港澳提升至第三級警示，新加坡提升為二級，泰國提升至第一等級。搭飛機是高風險的事情，請國人沒必要盡量避免。

(中時 )