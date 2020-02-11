大政治大爆卦-無色覺醒》無陸遊史也染疫！世衛：恐成燎原大火的「小火花」 14:122020/02/11 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 《大政治大爆卦─無色覺醒》帶您從不一樣的角度看政治、剖析時局 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情持續延燒，世界衛生組織昨日表示，2019新型冠狀病毒在沒有去過大陸的民眾間擴散，此情況令人擔憂，可能成為「引發燎原大火的小火花」。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 (中時電子報) #小火花 #大政治大爆卦 #燎原 #大火 #無色覺醒 也許您會感興趣 推薦閱讀 大政治大爆掛-無色覺醒》15秒就能染上肺炎 郵輪旅客逛街當地人驚 14:122020/02/07 政治 回收場燒廢棄物引大火 消防隊馳援 08:472020/02/09 社會 大政治大爆卦-無色覺醒》寶瓶星號無人發燒 採檢128人全憑良心？ 14:202020/02/10 政治 苗栗竹南垃圾掩埋場大火 延燒5公頃 09:022020/02/11 社會 政治熱門新聞 曝高雄人暖舉！前高市府女官員3句話形容韓國瑜 - 政治 韓國瑜最新民調出爐！網看完驚訝：韓粉會... - 政治 鑽石公主號確診135例 8旬台人咳血向蔡英文求救 - 政治 新冠肺炎肆虐 「綠營自家人」要她下台！ - 政治 為什麼台灣疫情可控制？趙少康 ：蔡英文運氣好 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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