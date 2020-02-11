新冠肺炎疫情持續延燒，全民瘋搶口罩！2月6日起實施實名制購買口罩，民眾可使用健保卡在全國6000多家健保特約藥局購買。行政院長蘇貞昌今天表示，台灣買口罩實名制是世界唯一能做成功的，要感謝台灣有最好的健保制度。對此，臉書粉絲專頁「今日海峽」問及「大家都買到口罩了嗎？」引爆網友怒火！

蘇貞昌今天到中華郵政公司，為防疫物流作業的同仁加油打氣，感謝大家在防疫作戰上一同努力。蘇貞昌指出，台灣實名制是全世界唯一做成功的，要感謝台灣有最好的健保制度，還有看到資料雲端建置，是多少年多少人的努力 ，這套機制是全世界最成功的。他也提及，看到很多在鍵盤後愛國的專精人士，從民間力量也能讓國人同胞從整個網路上知道口罩情況。

對此，臉書粉絲專頁「今日海峽」提及此事，並寫下大家都買到口罩了嗎？未料，卻引來許多網友怒火！

網友紛紛表示「為何總是買不到？」、「是眼瞎還是有業障？都看不到排隊的人嗎？」、「院長是自我安慰嗎？」、「只知道要在藥局規範的時間內去排隊還是有人買不到」、「口罩實名制排隊還是買不到」、「到目前為止只買到一次！都要上班，利用空檔時間去買都賣完了。下班馬上排隊買，號碼牌也發完了」、「買兩個排3小時真的很棒棒嗎？」、「寒風冷雨中排隊購買叫成功？」、「實名制是給有空的人去排、真正需要但得上班的没空排永遠拿不到、成功個屁」、「真的買不到，而且上班族一個都沒買到」。

(中時電子報)