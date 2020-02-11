高雄市有科技集團總裁在媒體上刊登「保護本土安全，疫情決戰境外」，建議政府將龜山島建設成防疫專區廣告，消息一出引發熱議，東北角風景區管理處認為，龜山島缺水缺電，從無到有難度高，要成防疫專區沒那麼簡單。

這篇半版廣告稱，龜山島距離適中，目視即可看到台灣，該集團願意在島上免費建設水電設施，呼籲認同者下載連署書連署。

東北角風管處駐衛警隊長許源豊服務長達36年，對龜山島相當了解，還被同仁稱作「龜山島主」，許源豊坦言，龜山島發展觀光20年，迄今飲水仍要靠礦泉水，電力要用發電機，洗手間是採用龜尾湖的半鹹水，是一座缺水缺電的島嶼。

許源豊表示，龜山島是生態島，一天開放1800人，且分4時段登島總量管制，島上的設施多用現地物料去施作，雖然有兩座碼頭，但受風浪、海象影響，超過100噸以上的船隻就無法停靠，要讓它成為防疫專區「真的想得太天真。」短期內也無法完成。

他表示，龜山島是宜蘭的精神象徵，還曾名列全球12座酷島之一，每年有12萬人次登島，加上賞鯨遊客共有20萬人次以上，一年周邊觀光產值達2.1億元，是宜蘭與東北角風管處的金雞母，貿然成為防疫專區對宜蘭人也很難交代。

宜蘭縣政府祕書長林茂盛表示，龜山島有水源、電力、船運等問題，且龜山島與陸地有段距離，船隻遭遇9級風浪就會停駛，將面對醫療人員支援與病人後送等問題；龜山島成防疫專區是民間意見，如中央有此考量，縣府會對中央審慎提供相關意見、討論，一起做好防疫工作。

(中時 )