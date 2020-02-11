2 月底即將展出的全球行動通訊大會 (MWC)，正面臨著極大挑戰。在 LG 電子、愛立信(Ericsson)、輝達(NVIDIA)、英特爾(Intel)等一線大廠宣布為防範新冠肺炎(NCP)疫情的緣故，退出本屆展會後，聯發科技(MediaTek)也發出聲明，炫佈退出，成為當前最新一個搭上退展列車的主流廠商。

因新冠肺炎疫情延燒，2 月 5 日 LG 電子首開先例，宣布主動退出 MWC 2020 展會，為本屆展會拋下震撼彈。在此之後，愛立信、輝達、Sony 也都接連宣布跟進，退出本屆展會。而中興(ZTE)以及 TCL 通訊等中國大陸廠商，則是宣布取消了原定在 MWC 2020 期間要舉行的公開記者會，但維持參展的計畫。根據聯發科最新發出的聲明，它們也將因為疫情，不參與今年度的 MWC 展會。

聯發科稍早前透過聲明指出：「聯發科技一直密切注意新型冠狀病毒的發展，經過內部審慎評估後，為顧及員工及客戶夥伴們的健康與安全考量，聯發科技將不參與本屆在西班牙巴塞隆納舉行的 MWC大會，將透過其他方式分享我們在5G最新技術上的突破成果。」

雖然目前已有不少一線廠商主動宣布退出本屆 MWC，但主辦方 GSMA (全球行動通訊系統協會)的最新聲明仍堅持如期舉行的政策，並表示部分廠商退出本屆展覽的影響微乎其微，且公布當前全球仍舊有超過 2800 個廠商將會參與本屆 MWC。不過因應新冠肺炎疫情，GSMA 也已公布相關防疫措施，包含在交通擁擠地區增加消毒與清潔工作，且在現場提供醫療支援，且將向與會者推廣「不握手政策」，以利防疫。此外，GSMA 最新的政策是來自大陸湖北武漢的旅客都不能參與 MWC 2020，且所有曾去過中國大陸的參展者都必須提供護照戳章或健康證明，提供他們在出席 MWC 之前已經待在中國大陸以外地區 14 天，且所有與會者都須證明自己沒有與被感染者接觸過。

在越來越多廠商宣布退出本次 MWC 之後，會否影響到 GSMA 最終對於本屆展會舉行與否的決策，值得持續觀察。MWC 2020 預定 2 月 24 日起至 2 月 27 日在西班牙巴塞隆納舉行。由於計畫參會者來自全球各地，目前留給 GSMA 的應變時間，恐怕已經不多。因為新冠肺炎疫情持續延燒，MWC 以及其他展會，還有整體手機、耳機等相關供應鏈與市場受到衝擊的態勢，已是難以避免。

(中時電子報)