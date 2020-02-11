108學年HBL高中籃球聯賽8強賽今天持續在台北和平籃球館與台北體育館進行熱戰，男子組本日首場賽事南山高中和南湖高中過招，南山高中得分點平均，加上南湖江均第4節還剩5分08秒就五犯畢業，讓球隊追分時期少了一門大砲，南山最後揚長而去，113比93收下8強賽階段第2勝，南湖則吞第2敗。

南山此役共6人得分上雙位數，高二主控陳力生23分、6籃板、4助攻，陳冠中和宋昕澔各贊助20分，陳冠中並拉下10記籃板；南湖此役得分集中在隊長汪哲宇、江均及郭育佐，三人共拿到78分，汪哲宇狂砍個人本季新高35分，郭育佐22分、江均21分。

南湖汪哲宇（中）狂飆35分，可惜未能率隊擊敗南山。（資料照／陳怡誠攝）

賽後南山教頭許時清指出，球隊此役在傳導、分享球上做得相當出色，比賽打起來比較行雲流水，「假如進攻不順的話，以南湖前面命中率這麼高來看，很可能會變成我們輸15分。」

身為隊上先發唯一的高三生，陳冠中還在扮演努力場上、場下都給隊友喊話的領袖角色，「去年有學長李沛澄、邱永富，現在變成我要自己來做曾是他們負責的事情，我盡力拿捏傳球和進攻節奏，也相信隊友會和我一起打好每場球。」

隨隊教師陳世杰加入南山教練團，每天和球隊練球，常用輕鬆的方式分享經驗，場下與陳冠中互動頻繁，陳冠中說：「每個階段我都會向陳世杰請教，看看我場上、賽前可以幫球隊做些什麼，希望可以幫助球隊連7屆晉級4強。」

(中時 )