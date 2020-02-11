IC載板廠景碩（3189）2019年第四季營運終止3連虧，法人看好在掌握5G及蘋果AirPods商機下，有望帶動今年營運轉虧為盈。景碩今（11）日股價開高後放量震盪走揚，最高上漲5.23％至51.3元，終場勁揚5.03％、收於51.2元，成交量增加31％至1.13萬張。

景碩2019年合併營收223.27億元，年減5.9％，為近7年低點。因上半年營運落底，毛利率12.36％、營益率負7.39％，本業轉虧雙創新低。歸屬母公司稅後虧損達20.25億元、每股虧損4.52元，亦雙創新低。不過，董事會仍決議以未分配盈餘配發每股現金股利1元。

不過，景碩去年第四季合併營收62.36億元，季增3.98％、年減0.36％。毛利率19.38％、營益率1.95％，分創近4季、近5季高點。歸屬母公司稅後淨利550.2萬元、年增44.83％，每股盈餘0.02元，終止連3季虧損、雙創近5季高點。

景碩2020年1月自結合併營收18.88億元，受春節工作天數較少影響，較去年12月21.84億元減少13.52％，較去年同期21.22億元減少11％，為近7月低點，但與去年2月11.61億元相比仍顯著提升。

美系外資日前出具報告認為，景碩近2年因類載板（SLP）良率問題致使營運惡化，去年第打消呆帳將設備轉為生產ABF載板，可望受惠人工智慧（AI）繪圖處理器及5G基地台用的可程式邏輯閘陣列（FPGA）需求，帶動營運狀況持續好轉。

美系外資認為，高毛利的5G智慧型手機及穿戴式產品，對景碩的營收貢獻可望顯著提升，配合停產類載板有助提升獲利，看好5G及無線耳機AirPods等題材，有望帶動景碩今年由虧轉盈，將評等自「中立」調升至「加碼」，目標價自39元上修至60元。

(時報資訊)