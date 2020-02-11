因應新冠肺炎調整中小學行事曆，雲林縣108學年度第二學期行事曆公布，2月25日開學（二），7月15日放暑假，假期47天。不變的是小一新生報到日，維持在4月18日。

國中畢業典禮調整為6月23日至7月3日（原訂6／15至6／20）、國小畢典6月24日至7月3日（原訂6／17至6／22），7月14日結業式，15日起放暑假，8月31日新學年度開學。

4月18日是公立國小一年級新生報到日不變，私立國小新生登記作業則訂於7月4日、5日。

因應端午節連續假期（6／25至6／28）彈性放假，6月20日（六）要上班、上課，也是雲林縣縣長獎頒獎日。

縣府教育處表示，行事曆往後挪移15天，學生上課日、教職員上班日都未減少，只是暑期延後，評量日由各校自訂。

新冠肺炎疫情趨嚴，因應2／25日開學，教育處原緊急採購額溫槍，但已被搶購一空，改採購耳溫槍270多支，提供全縣193所耳溫槍還不足的縣立國中小學，平均3班1支。

教育處表示，耳溫槍用處是給學校備用，上課日將請學生在家自主量體溫作紀錄，由家長簽名，校方將不在校門前或班級前一一量體溫。

教育處表示，只要校方提出校園證明都能自行向台酒購賣酒精，而縣府也已再採購，100人以上學校再每校補充8公升，其餘4公升。

至於口罩，雲林縣所有國中小學生開學後都能分得每人1盒20片，家長如果目前有急需，可提前到學校領但限領1人10片。

(中時 )