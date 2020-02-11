突襲檢查！台東某補習班內竟無額溫槍 15:022020/02/11 中時 楊漢聲 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台東縣教育處長林政宏(右)突襲檢查補習班。（楊漢聲攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 買不到額溫槍，只能用腋溫槍代替。（楊漢聲攝） 新冠肺炎延燒，台東雖無確診案例，但台東縣府不敢輕忽，11日台東縣政府教育處長林政宏突襲檢查縣內補習班，其中1間補習班竟買不到額溫槍，只能用腋溫槍來代替，林政宏說，會向教育部來反映，盡量來協助業者。 整間補習班孩童都戴上口罩，面對疫情不敢有絲毫輕忽，但業者買不到額溫槍只能每次量測腋溫，十分苦惱，補習班業者表示，已經跟多間廠商訂購，但目前仍大缺貨，不知道何時才能買到。 (中時 ) #補習班 #業者 #台東 #腋溫 #檢查 也許您會感興趣 推薦閱讀 首例！台東民眾隱匿旅遊史 遭開罰3萬 16:562020/02/07 社會 鑽石公主號確診台人 再進一步檢查才能出院 19:402020/02/07 生活 疫情衝擊觀光旅遊業 林佳龍：推動「紓困振興計畫」 籲危機中轉型、升級 19:322020/02/08 政治 李登輝住院 醫憂肺部可能輕微發炎 將再檢查 15:342020/02/09 政治 台灣燈會台東館發光 讓參觀者感受台東的「圓」 17:362020/02/09 生活 逛賣場男友大喊「妳檢查穴穴喔」 女大生瞬間羞爆 00:022020/02/10 社會 圓發光發熱 感受台東在地氣息 04:102020/02/10 地方新聞 兒童少年防疫 南投密集查訪幼兒園、補習班 18:032020/02/10 生活 延後開學 彰化縣長王惠美要求補教業者高規格防疫 18:352020/02/10 生活 彰投宣導 補教業落實防疫 04:102020/02/11 地方新聞 生活熱門新聞 台灣疫情守得住嗎？命理師連擲10幾個筊結果驚人！ - 生活 新冠肺炎印尼零確診 超猛真相竟是這 - 生活 周四再變天 專家：這天恐急凍達寒流等級 - 生活 鑽石公主號為何傳染速度特別快？關鍵原因曝光 - 生活 好市多驚見母子檔「飲料裝水桶」這一幕網友譙翻 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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