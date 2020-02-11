買不到額溫槍，只能用腋溫槍代替。（楊漢聲攝）

新冠肺炎延燒，台東雖無確診案例，但台東縣府不敢輕忽，11日台東縣政府教育處長林政宏突襲檢查縣內補習班，其中1間補習班竟買不到額溫槍，只能用腋溫槍來代替，林政宏說，會向教育部來反映，盡量來協助業者。

整間補習班孩童都戴上口罩，面對疫情不敢有絲毫輕忽，但業者買不到額溫槍只能每次量測腋溫，十分苦惱，補習班業者表示，已經跟多間廠商訂購，但目前仍大缺貨，不知道何時才能買到。

(中時 )