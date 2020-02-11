中央疫情指揮中心今（11）日表示，大陸人士來台已經自2月6日起暫緩，然而目前仍有大陸人士因為不同原由而停留台灣，因應大陸新冠肺炎疫情發展，也基於防疫減少人員移動風險、人道考量，因此從12日零時起，對於目前以「6類事由」來台，且「目前已經在台」的大陸人士，在停留期限屆滿後，可臨櫃向移民署申請專案延長，每次核給15天，每次規費300元。

陸委會處長蔡志儒進一步說明，允許專案延長留台的6大類事由，分別是「商務履約、跨國企業內部調動、投資經營管理、駐點服務、團聚及短期探親」。

蔡志儒另外提到，對於持有「社會考量專案長期居留證」，或是「長期探親證」之國人或陸配的大陸子女，尚有約2000人尚未入境。基於家庭團聚及人道考量，准予入境，入境後須居家檢疫14天。陸委會解釋，這些人都是先前已在台與父母共同生活，也持有健保卡者，因此政府考量時，是以整體家庭作看待。

另外，考量國際間持續新增新型冠狀病毒肺炎個案，即日起提升港澳地區旅遊疫情建議，至第三級警告（Warning），民眾避免至當地所有非必要旅遊；對新加坡，提升至第二級警示（Alert），民眾至當地應採取加強防護措施；泰國提升至第一級注意（Watch），民眾應遵守當地的一般預防措施。

指揮中心統計，昨（10）日國內新增95例嚴重特殊傳染性肺炎通報個案，目前累計通報1,617名個案，含18名確診、1,445名排除，餘隔離檢驗中（76名初驗陰性、其餘待檢驗）。除首例確診個案已解除隔離，其餘17名個案病況穩定，持續住院隔離。目前仍有10名確診個案之接觸者共383人持續居家隔離，其中13人有症狀已通報（11人陰性已排除、2人檢驗中）。另2月3日晚間自武漢返台的台商團，除2月4日確診個案外，尚有4人隔離住院中，其他242人於集中檢疫場所密切健康監測。

而依據大陸疾控中心通報，及各省市區衛生健康委員會公布資料，大陸全部31省市區（不含港澳特別行政區）累計確診42,638例新型冠狀病毒感染個案，較昨日新增2,478例；病例中7,333例重症，1,016例死亡，疑似病例21,675例。

除台灣之外，國際間累計439例確診病例，分布於26個國家／地區；病例數以國際運輸工具（日本鑽石公主號）135例、新加坡45例、香港42例、泰國32例及南韓27例為多；病例中2例死亡，分別為香港及菲律賓各1例。全球已有72國實施中國大陸旅遊限制措施。

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