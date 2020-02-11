海關查扣14.1萬片口罩 九成來自郵包 15:172020/02/11 工商 林昱均 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 海關查扣14.1萬片口罩，九成來自郵包。 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 我國雖已限制口罩出口，但財政部關務署指出，仍有不少民眾透過郵包方式想要寄口罩，已全數被海關攔下。 根據關務署統計，自1月29日到2月9日，累計共查扣141,523片口罩，其中就有133,493片來自出口郵包，等於超過九成都是郵包。 官員呼籲：「麥擱寄啦！」他提醒，在管制期間，民眾切勿寄口罩出國，以免遭海關攔截並裁罰，至於個人出國行李，每人可攜帶5盒（共250片），如果攜帶超量口罩，也會被海關攔下。 (工商 ) #郵包 #口罩 #海關 #來自 #關務署 也許您會感興趣 推薦閱讀 工具機業伸援手！口罩產線建置時間大幅縮短 09:202020/02/07 財經 台灣口罩產量不夠！業者曝背後原因 14:232020/02/07 生活 那裡買口罩？台中即時口罩地圖上線報你知 18:422020/02/07 生活 不必靠口罩復活術 抓準2重點 一片可戴4天 20:532020/02/07 生活 口罩之亂 網：柯快完蛋了！ 08:212020/02/08 政治 外出不該戴口罩？正妹議員開砲了！ 09:292020/02/08 政治 別搶了！醫師自製可換濾材布口罩：絕對夠用 19:092020/02/08 生活 口罩全台大搶購 鄭永柱一夕成名 04:092020/02/09 財經要聞 工商社論》從供給、需求、分配看口罩之亂 04:102020/02/10 財經要聞 勞安所稱乾熱紫外線 滅菌最佳 04:102020/02/10 生活新聞 生活熱門新聞 台灣疫情守得住嗎？命理師連擲10幾個筊結果驚人！ - 生活 新冠肺炎印尼零確診 超猛真相竟是這 - 生活 周四再變天 專家：這天恐急凍達寒流等級 - 生活 鑽石公主號為何傳染速度特別快？關鍵原因曝光 - 生活 好市多驚見母子檔「飲料裝水桶」這一幕網友譙翻 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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