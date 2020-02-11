我國雖已限制口罩出口，但財政部關務署指出，仍有不少民眾透過郵包方式想要寄口罩，已全數被海關攔下。

根據關務署統計，自1月29日到2月9日，累計共查扣141,523片口罩，其中就有133,493片來自出口郵包，等於超過九成都是郵包。

官員呼籲：「麥擱寄啦！」他提醒，在管制期間，民眾切勿寄口罩出國，以免遭海關攔截並裁罰，至於個人出國行李，每人可攜帶5盒（共250片），如果攜帶超量口罩，也會被海關攔下。

(工商 )