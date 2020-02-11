受新型肺炎疫情影響，造成各家航班宣布停飛，衝擊廣大民眾差旅計畫。新安東京海上產險表示，為確保保戶不受疫情影響理賠權益及加速受理時效，優先開通旅綜險「綠色理賠服務通道」，為確保保戶不受疫情影響理賠權益及加速受理時效，優先開通旅綜險「綠色理賠服務通道」。

新安東京海上產險在上周宣布所有旅綜險等相關商品均持續提供受理投保服務之後，11日再宣布開通旅綜險「綠色理賠服務通道」。

新安東京海上產險表示，針對確診或隔離的保戶，只要透過24小時0800免付費專線、專屬旅綜險理賠信箱申請理賠，受理理賠所需理賠申請書、診斷書、醫療收據等相關文件可先透過mail至[email protected] ，理賠人員審核無誤，待正本資料補入後即會儘速進行賠付免去保戶親赴理賠櫃台申辦的繁瑣等待及降低人群感染的風險。

新安東京海上產險也說，另經聯繫或顧客反應得知申辦出險或送件顯有外出困難時，待顧客備妥資料後，由公司指派快遞前往收件，以全力守護國人生命安全及身體健康，為台灣防疫盡一份心力。

新安東京海上產險副總經理呂文泉表示，鑑於疫情持續升溫，若國人仍有必要出國差旅的規劃，建議民眾出國前宜做好相關風險管理，投保相關旅行綜合保險。

呂文泉說，如菲律賓10日發布「對台人旅遊禁令」為例，若出發前已投保新安東京海上產險「旅綜險-選擇型商品」，發生因疫情導致原班機被取消並改搭其他航班或班機延誤達一定時間後，提供定額給付與實支實付擇一給付保險金，即原航班被取消並改搭其他航班或班機延誤達4小時以上時，定額給付新臺幣6,000元；另或原班機被取消並改搭其他航班或班機延誤達6小時以上時，可選擇定額給付新臺幣6,000元或最高實支實付3萬元保險金（擇一給付）。

(工商 )