上月8日午夜，美軍駐伊拉克基地遭伊朗轟炸，當時美國官方稱，未造成美方鉅額損失，時隔一個月，五角大廈昨（10）日證實，空襲造成109名美軍「創傷性腦損傷」（Traumatic Brain Injury，TBI），預期這個數字還會再上升。

為報復美軍狙殺伊斯蘭革命衛隊指揮官蘇雷曼尼，伊朗1月轟炸美軍駐伊拉克基地，至今造成上百美軍創傷性腦損傷。

美國總統川普1月3日下令狙殺有第二把手之稱的伊朗革命衛隊聖城旅指揮官蘇雷曼尼（Qasem Soleimani），引發德黑蘭報復轟炸。伊朗革命衛隊上月8日午夜啟動「烈士蘇雷曼尼」（Martyr Soleimani）空襲計畫，對包括阿薩德空軍基地（Al-Asad Air Base）在內的2座美軍駐伊拉克基地發射逾20枚飛彈，美國國防部隨後稱，空襲沒有對美軍造成重大損失，更傳出美軍在轟炸前8小時就獲得德黑蘭方面的警告，軍隊得以提前躲入防空洞預備。

五角大廈起初稱美軍無人受傷，不過後續陸續更改說法，改稱有11人出現腦震盪，上月底又稱有34人罹患創傷性腦損傷（又譯腦損傷、腦受傷）。不過根據路透社報導，五角大廈昨日又更新受傷人數，證實至今已有109名美軍診斷出輕微的腦損傷，當中有76人已經返回部隊服役。

預期罹患腦損傷的人數會再攀升，因為美軍上月曾指出，腦損傷需要一段時間才會顯現症狀，而軍隊也需要一段時間來統計人數。美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）也表示，確診數目可能會隨時間改變。

根據花蓮慈濟醫院的分類，輕度腦損傷常見於輕微顱內出血或單純腦震盪的病人，可能出現頭暈、頭痛等症狀，另外路透指出，患者會對光敏感，也可能會有噁心的感覺。

針對受傷人數一變再變，五角大廈堅稱沒有延後通報任何軍人腦震盪的情形，昨日數據再更新，激起外界新一波質疑聲浪，疑惑美國防部不夠重視軍人腦受傷的情形。

根據五角大廈的統計數字，自2000年以來，約有40.8萬美軍確診罹患創傷性腦損傷。

(中時電子報)