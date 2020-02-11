56歲李姓茶農40年來香菸、檳榔及酒精不離身，還曾導致胃潰瘍、吐血及腹痛，2年前檢查發現罹患早期下咽癌，經化療和放療痊癒。亞大附醫日前追蹤檢查又發現他已罹患早期食道癌，經「內視鏡黏膜下切除術」(ESD)治療，所幸，沒有復發跡象，醫師提醒相關患者，要戒「三寶」。

亞洲大學附屬醫院肝膽胃腸科主治醫師曾晟恩表示，李男年輕就抽菸、喝酒及嚼檳榔，去年身體不適檢查發現罹患咽喉癌第二期，經由化學治療及放射治療一年半後，腫瘤已完全消失。

曾晟恩表示，日前透過胃鏡為李男檢查追蹤，發現下段食道也有一片表淺性癌症，確診為早期食道癌，經內視鏡黏膜下切除術治癒，不需切喉嚨及食道，也能保有良好生活品質。

曾晟恩說，在口腔下咽、肺部、呼吸道以及消化道等區域，接二連三產生原發癌，且大多是鱗狀上皮細胞癌，可見是上皮細胞長期暴露於「香、檳、酒」等致癌物，罹癌風險比一般人高。常見的食道癌細胞型態可分為鱗狀上皮細胞癌和食道腺癌，前者通常是吸菸、喝酒及嚼檳榔等引起。

曾晟恩提到，早期食道癌幾乎沒有症狀，但當出現吞嚥困難、聲音沙啞、咳嗽、體重減輕、食物逆流、貧血、頸部異常腫塊等症狀時，代表病程已進入中晚期，且在消化道癌症中，食道癌存活率並不高，故若能早期偵測癌細胞並接受治療，預後效果比較好。

曾晟恩建議有食道癌家族史、抽菸喝酒嚼檳榔習慣超過十年者，或是曾經罹患頭頸癌的民眾，每年應定期接受胃鏡檢查。他並強調，戒除香菸、酒、檳榔等「三寶」外，要多攝取深綠色蔬菜、少吃加工醃漬食品，維持適當體重與口腔衛生，都能降低罹患食道癌的機率。

(中時 )