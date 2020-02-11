陶藝家蔣文議（中）與民眾一起感受陶藝之美。（蔣文議提供／盧金足台中傳真）

「蔣文議陶喜創作個展」首次公開蔣文議的黃金結晶釉、志野釉等作品。（蔣文議提供／盧金足台中傳真）

陶藝家蔣文議即日起至二月廿六日在台中市大墩文化中心舉行創作個展，這些年創作成果首次公開，展覽作品包括黃金結晶釉、志野釉、天目釉、銅紅綠釉、材灰釉青瓷開片翠玉青瓷釉、圖騰縮釉、茶葉末釉、黃金志野釉、天目志野茶碗，他用「素人」的眼睛，留心在最沒有框架的「自然美」，帶給民眾不同藝術饗宴。

相較於學院派的陶藝創作，蔣文議不受限的創作靈感，過程是由扎實的基本工，磨鍊出泥土與火共舞的挑戰，從事陶藝創作已二十餘年，回首來時路，到「樂陶陶」的境界，辛苦之路也提供藝術養分。

蔣文議說，他十五歲開始出社會工作，因家境所需，白日工作，夜間就讀明道中學，當年屢以經濟作為最大考量，最後選擇就讀電子科系，藝術種子漸萌發，生計和興趣拔河。

廿八歲時，蔣文議決定辭去製麵廠課長職務，轉換跑道到「霧峰窯」及「紅土窯」窯廠，這期間他熟練工廠內生產模式、製程及陶品製程，在窯廠學習大量技法後，期間不斷培養心境與美感，經年累月的鑽研試釉，作品獲知音肯定，遂成立「陶喜工坊」個人工作室。

投身陶藝創作，蔣文議自我規畫「雙十計畫」，以兩個十年做為精進目標，第一個十年，補足所有專業、落實技法、吸收內化及積極實務操作，每日練習十多個鐘頭，閉門學習，不設限於自有的創作模式；第二個十年創新，突破舊有技法、創新，吸睛作品是他用用「素人」的眼睛，留心在最沒有框架的「自然美」中。

蔣文議表示，醉心泥土紋路肌理的變化技巧，泥土地龜裂質感，每一次的火烤裂紋，泥土所展現自然的生命力，在釉燒中孕育出獨特風格及生生不息的意象，是讓他堅持至今的魅力。

「蔣文議陶喜創作個展」刻在台市大墩文化中心展出，展期即日起至二月廿六日，展場在文物陳列室（二），展出作品中包括他未曝光過的私人收藏品，與民眾一起感受陶藝之美。

(中時 )