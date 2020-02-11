高雄市政府宣布「滿天星計畫」，最快今年9月即可送100位在地大專院校學生出國研修，1年補助每人2萬美金，高雄各校相當期待，盛讚這項計畫「非常有遠見」，幫學生解決經濟限制一圓出國夢，短期雖然不一定能看出效果，但等10年、20年後孩子們功成名就，對家鄉高雄的回饋一定更巨大。

高雄市長韓國瑜11日率市府團隊公布「飛躍一百★滿天星計畫」，其中第1階段針對設籍高雄5年以上、就讀在地18所大專院校的學生，共100個名額，1年補助每人2萬美金，以及來回飛機票，協助他們出國研修，最快今年9月即可送出第1批參與計畫的成員。

國立高雄師範大學校長吳連賞說，他在大學任教37年，看到很多學生想要出國讀書，卻受限於經費，不過一旦克服萬難出國，整個視野就打開，跟全球化接軌，像他地理系的學生，有些原本在台灣學習態度不夠積極，有機會出國之後，下個學期馬上變得很認真，因為他們看到國外學生如何兢兢業業，有了與全球競爭的觀念，甚至還有人日後繼續出國讀碩士、博士。

吳連賞表示，依照現階段教育部政策，高師大1年約有35個到40個學生出國交換或留學，接受補助要看配額，一般出國7個月補助10萬，8、9個月補助約12萬，高市府的滿天星計畫把補助金提高到台幣60多萬，有非常強大的誘因，尤其英語系、華語文教學領域的學生一定有意願申請，對高雄未來人才培育有正面幫助。

「非常支持！」義守大學國際及兩岸事務處副處長黃耿祥則說，孩子們出國機會受限於語言及費用，高市府的滿天星計畫，讓相對語言能力在基礎門檻以上的學生都有機會出國圓夢，「站在市府提供的蹺翹板上往前跳，可以跳得更遠！」

他說，連一向鼓勵學生出國的義守大學，也因資源有限，每年出國獎助學金總額約550萬台幣，只能幫助少部分學生，如今市府提供額外管道，補助每人1年2萬美金，比教育部及任何民間公協會、銀行補助額度更高，讓學生沒有後顧之憂，不必煩惱打工、借錢問題，在國外專心學習。

他稱讚高市府有遠見，因為投資年輕人短期內其實看不到成果，但每年送這100人出國念書，交了朋友，看到世界這麼大，整個觀念完全不同，等10年、20年後下個世代功成名就，高雄、甚至台灣一定能夠大翻轉。

黃耿祥特別指出，滿天星計畫對原住民學生、弱勢學生有適當的保障名額，和過去只補助頂尖學子的作法不同，相對競爭下讓孩子有更多機會，「只要有人拉一把，真的能夠改變他們的一生！」

(中時 )