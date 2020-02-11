台灣微軟今(11)日宣布兼具效能與纖巧外型的全新觸控筆電Surface Laptop 3 即日起正式在台上市。Surface Laptop 3 延續同系列觸控筆電的纖薄設計，在13.5吋機身內搭載最新的第十代Intel Core處理器，多工效能與11.5小時的電池續航力可滿足遠距辦公與外勤族一日所需。同時，Surface Laptop 3 推出了吸睛的新色，目前共有墨黑、砂岩金、白金、鈷藍四色可供選擇，在台建議售價36,088元起。

Surface Laptop 3搭載最新的第十代Intel Core處理器、高達 16GB 的 RAM 和多達 1TB 的儲存空間，透過直覺的10點觸控在不同視窗之間切換，並藉由抽取式固態硬碟設計提供更多彈性。Surface Laptop 3 支援快速充電，可在一小時內充到80％電量，電池續航力最長更能維持 11.5 小時。此外更具備USB-A、USB-C連接埠，可輕鬆地連接顯示器和周邊配件。此外，無論使用 Surface Laptop 3 聽音樂、看電影，或者進行語音與視訊會議，都可透過Dolby Audio Premium音效、雙重遠場錄音室麥克風和前置的720p f2.0 HD相機享有更好的視聽體驗。

台灣微軟 Surface 事業群副總經理周文英表示：「微軟對創新的承諾永不止息，Surface系列每一代裝置的推陳出新，正是為了呼應人們生活方式的持續變革。例如，隨著行動辦公趨勢普及，工作場域不再局限於一時一地，更便攜、更高速、更持久的 Surface Laptop 3 也應運而生，其獨特的硬體設計更可完整發揮 Windows 10 作業系統與 Office 365 等應用帶來的高生產力，為使用者在工作、玩樂、創作等各層面提供最佳動能。而透過 Surface 和 Microsoft 365 解決方案的完美搭配，Surface 商務客戶更可透過簡化的部署、現代化裝置管理功能，以及內建雲端安全性，從裝置端達到更省時省力的IT控管。」

Surface Laptop 3 的13.5吋版本除了白金、鈷藍兩款經典色系加上Alcantara材質，更率先推出砂岩金、墨黑兩款新色搭配鋁製全金屬外殼，可體現個人風格。(微軟提供／黃慧雯台北傳真)

Surface Laptop 3 的13.5吋版本除了白金、鈷藍兩款經典色系加上代表性的Alcantara材質，更率先推出砂岩金、墨黑兩款新色獨家搭配鋁製全金屬外殼，並透過1.33mm的按鍵行程與放大20％的觸控板，獲得更舒適、更直覺的打字與操控體驗。

(中時電子報)