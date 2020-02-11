嘉義縣政府18年前辦理行動醫療，今年開始新增「心房顫動篩檢」，期待民眾透過早期發現及治療，預防中風發生。（張毓翎攝）

嘉義縣長翁章梁（左五）與台北榮民總醫院副院長陳適安（左四）向民眾宣傳「提早篩檢、即時治療、預防中風」的重要。（張毓翎攝）

嘉義縣衛生局提供的3＋1行動醫療及社區複合式健康篩檢，預計將有2萬5000人受惠。（張毓翎攝）

嘉義縣政府18年前辦理行動醫療，將3＋1行動醫療列車開進村庄內，幫民眾做篩檢，以前進行的檢查，包含抽血、驗尿、心電圖、X光作業等，今年開始新增「心房顫動篩檢」，運用先進AI儀器，僅需30秒就能完成篩檢，期待民眾透過早期發現及治療，預防中風發生。

嘉義縣長翁章梁11日與國內心臟科權威、台北榮民總醫院副院長陳適安在舊朴子市公所前廣場向民眾宣傳「提早篩檢、即時治療、預防中風」的重要，陳適安帶領他的子弟兵，包括台北榮民總醫院醫師趙子凡、嘉義榮民醫院醫師林俊呈及嘉義長庚醫師潘國利出席。

陳適安說，心房顫動是心臟收縮不規則的情形，心房每分鐘可收縮200至400跳，心房因無法有效、規律地把血液推擠出去，就如同池塘內的水積久，底部就有爛泥巴，飄到腦部的話，就會讓腦部血管塞住，他進一步指出，心房顫動比起其它因素導致中風的比例，多5到6倍以上。

陳適安表示，這套AI心電圖設備不僅操作簡單，而且快速又高診斷率，將貼片黏在雙手，僅需30秒就能出現心跳情形，對於沒有症狀的心房顫動病人，若提早篩檢，他們就能提早就醫，減少發生其他併發症，尤其是減低中風機率。

翁章梁表示，陳副院長是朴子人，特別帶著這項儀器與縣府合作，還邀集心臟科專家層層把關、判讀，報告異常者再由衛生所進行追蹤是否有回診等，期待以公衛端的能量，協助民眾掌握自身的健康，希望鄉親多多利用3＋1行動醫療及社區複合式健康篩檢，照顧自己的健康。

(中時 )