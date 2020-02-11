即將在2月14日舉行的法務部檢察官人事審議委員會，經檢審委員公布47位表態名單並開放討論2天，再於會前會提出入圍名單，法界人士發現，法務部政務次長陳明堂及常務次長張斗輝均未「報名」，台灣高檢署檢察長的角逐相對單純，極可能由台北地檢署檢察長邢泰釗直接出線，北檢則可能由廉政署長鄭銘謙、金門高分檢檢察長林邦樑擇一。

法界人士分析，前高檢署檢察長王添盛去年12月3日屆齡70歲退休後，接任人選呼聲最高的分別是邢泰釗及張斗輝，之後陳明堂也傳聞是考慮人選，不過，依檢察人事規定，非現任檢察首長，必須「報名」才能角逐成為新任檢察長，張、陳2人沒有表態，代表現任首長的邢泰釗沒檢察系統之外的競爭者，可以直接遷調高檢署。

不過，現任台中高分檢檢察長謝榮盛無論指揮辦案、處事能力也都是上選，在檢察界人緣良好，是各界都能接受的人選；謝是現任首長可以遷調，也可能成為邢泰釗角逐高檢署的黑馬對手。

如果邢泰釗升任高檢署，法界研判北檢檢察長的人選，司法官26期的金門高分檢檢察長林邦樑接任可能性較高，林曾任北檢襄閱主任檢察官、高檢署襄閱主任檢察官，現在則是高分檢檢察長，也曾任檢察司長，資歷完整。

法界人士指出，這次公布的名單中，司法官30其之前的表態檢察官共有19位，由於高檢署檢察長人事異動，可能牽連其他高分檢的人事，這些資深檢察官爭取高分檢職位的可能性較高。

唯一比較不同的是司法官29期現任檢察司長王俊力，他曾任橋頭地檢署檢察長、檢察司長，有派任六都檢察長的條件，目前台南地檢署檢察長林錦村、新北地檢署檢察長朱兆民都達6年的任期，桃園地檢署檢察長由最高檢檢察官郭文東暫代；王俊力極有可能成為其中之一的檢察長。

(中時 )