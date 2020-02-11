新冠肺炎疫情升溫，民眾外出用餐意願大減，台中各大飯店紛紛推出美食外送、外帶服務搶救業績！其中，全國大飯店一口氣推出外帶、外送、外燴服務。全國表示，40年專業主廚團隊即日起，為顧客量身訂做到府外燴服務，讓顧客在家就能輕鬆專享在飯店用餐的豐盛美饌。

全國大飯店表示，主廚團隊以嚴選食材與精湛手藝，即日起推出「樂到家 外帶、外送、主廚到府外燴」服務，經典合菜原價66折起，4-5人份每套2,000元；6-8人份每套4,999元；「一品便當」每個350元，有無錫排骨、蒜香魚排、金沙蝦球、明爐燒鴨、油淋雞排，主菜五選二。多樣熱門單點推薦享外帶、外送享有原價8折優惠。

全國大飯店表示，點餐滿2,000元免費外送，外送區域包括台中市東、西、南、北、中、北屯、西屯、南屯區，訂單未滿2,000元，外送費按計程車跳錶費率計算；專業主廚團隊量身訂做提供完善到府外燴服務，低消1萬6,888元，車資另計。

在防疫部份，全國大飯店表示，飯店完全配合政府所有因應措施，除進入館內需量額溫，館內公共區域皆有提供酒精消毒機供客人使用；至於客房、餐廳部份也遵循防疫標準，使用75％酒精或稀釋漂白水，做好整體環境定時消毒。

(工商 )