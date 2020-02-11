印尼海洋事務與投資統籌部長盧胡特日前表示，印尼應思考發展核能力，才不會被國際忽略。伊朗駐印尼大使阿薩德隨後指出，伊朗願協助印尼發展核能科技，包括防禦武器，目的是為追求和平。

新上任的伊朗駐印尼大使阿薩德（Mohammad Azad）2月4日晚間與媒體茶敘。對於盧胡特（Luhut Binsar Panjaitan）當天稍早在一場活動的致詞時提到，印尼應思考成為有核能力的國家，阿薩德說，伊朗樂於協助印尼在這方面的發展。

阿薩德對媒體說，他注意到關於盧胡特談話的報導，盧胡特提到一個國家沒有核武，就會被忽略。阿薩德指出，伊朗與印尼都是穆斯林國家，雙邊關係久遠深厚，伊朗是少數有發展核武科技能力的國家，「我們已準備好幫助印尼」。

阿薩德指出，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）嚴格禁止伊朗將核武科技用於發展大規模毀滅性武器。因此，伊朗發展核武的目的是為追求和平，伊朗受到聯合國核子監察機構國際原子能總署監督，也符合國際法規範。

雅加達郵報（Jakarta Post）報導，職業軍人出身、曾任高階軍官的盧胡特在印尼農業部舉辦的活動致詞時說，他1月在瑞士達佛斯（Davos）參加世界經濟論壇時，遇到1名美國將領，這名美國將領只顧和中國、北韓互動，忽略印尼。

盧胡特說，他當時心裡想，如果印尼有核能力，也許就會讓美國害怕。他說，他思考過印尼應發展核能力，於是在世界經濟論壇後，他也向印尼總統佐科威（Joko Widodo）提到這個可能性，但佐科威仍強調以促進印尼繁榮有關的議題優先。

雅加達郵報指出，目前仍不確定盧胡特說要發展核能力，是為了核能發電、核能研究或者核武，但他的立場與已與2017年時不同。當時俄羅斯表示要賣給印尼即可使用的核電廠設備，盧胡特不願意接受，他當時說，印尼還沒準備好。

印尼加札馬達大學（Gadjah Mada University）國際關係系教授穆哈迪（Muhadi Sugiono）評論此事時指出，盧胡特的談話令人震驚，他希望只是個玩笑，印尼一直倡導削減核武運動，甚至將推動非核化列為外交政策的優先事項。

(中央社)