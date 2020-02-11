魯冰花季登場，苗栗市茶文化園區9公頃黃金花海成賞花秘境。（何冠嫻攝）

苗栗市茶文化園區魯冰花盛開，成浪漫花海美景更可作茶區的綠肥補充。（何冠嫻攝）

苗栗市八甲茶區種植貓貍紅茶有成，近日魯冰花海盛開，22、23日苗栗市茶文化園區將有製茶等活動，讓遊客體驗「採茶、製茶及品茶」，欣賞廣達9公頃壯麗花海，透過魯冰花季藉以帶動苗栗茶產業行銷。

近年水保局台中分局與農委會茶業改良場、苗栗區農業改良場、農糧署北區分署、國立聯合大學、苗栗縣政府、苗栗市公所、苗栗市農會苗栗市貓裏休閒農業區發展協會等單位，跨域合作協助苗栗茶產業復興，導入智慧科技管理，結合省工省水技術，藉以帶動青農回流，提升製茶技術與產量。

水保局台中分局長黃振全表示，配合浪漫台三線並行銷苗栗茶產業多元特色，利用苗圃道沿線的八甲茶區及休耕地，撒播魯冰花，營造冬末春初的茶區特色景觀，花期過後還能做為綠肥補充，極利茶區土地活化及作物生長，有助於整體產業發展。

苗栗市農會總幹事謝錦明指出，在水保局、縣府、農糧署等協助下，貓裏紅茶的栽種面積從20公頃擴增至50公頃，規畫貓裏紅品質評鑑後，行銷有成，今年更在農曆年前就銷售一空，相信農民將更有信心在栽種紅茶，以優質品質讓消費者吃的安全喝得安全，且為拓展八甲茶園優美環境的知名度，打造成為山城後花園，邁入第3年的魯冰花季，22、23日也將有系列體驗活動，推廣在地茶產業文化。

另，謝錦明表示，今年魯冰花季結合貓裏休閒農業區發展協會，讓在地居民與農友更了解在地文化與地方茶產業，聯合各界推廣貓裏紅茶、八甲茶園風光美景、魯冰花及生態旅遊等，農村復甦將更具榮景。

(中時 )