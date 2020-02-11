房仲第一品牌永慶房產集團與台灣頂尖學府政治大學，昨(2/10)舉辦產學合作記者會，由永慶房產集團孫慶餘董事長與政治大學郭明政校長共同宣布，永慶將捐出3千萬元，由政大跨院、系所共組專業產學合作團隊，以公益思維開創產學合作新價值，創造社會、產業、學校、企業多贏共好為目標，展開多項產學合作及實習計畫。

花敬群：永慶不斷創新服務 是房仲業的領頭羊 值得業界學習的標竿

內政部政務次長花敬群、地政司副司長王成機、前地政司司長張元旭皆親臨記者會見證，政大各學院院長亦率教授群觀禮。同是政大校友的內政部花敬群次長表示：政大有厚實的學術實力，為台灣培育優秀人才；永慶在孫董事長帶領下，支持政府政策，提供透明資訊，保障消費權益；從永慶房仲網、影音宅速配、手機宅速配、實境找房、實境Live賞屋，到「實價登錄3.0」，不斷創新服務項目，對產業貢獻良多，是房仲業的領頭羊，也是值得業界學習的標竿！對此次合作充滿期待，相信能成為不動產專業人才養成的重要搖籃。

內政部政務次長花敬群表示：永慶房產集團在孫董事長帶領下，支持政府政策，提供透明資訊，不斷創新服務項目，對產業貢獻良多是房仲業的領頭羊，值得業界學習的標竿！

政治大學郭明政校長則表示：「政大致力培養學生兼具人文與科技素養，達到專業與多元之平衡發展，更以培養具有人文關懷、專業創新、國際視野的新世紀領導人為重要使命。這次與永慶以公益出發的合作，不只是學術與企業的產學合作，更加入USR (University Social Responsibility)的精神，藉產學合作更回饋產業、造福社會，創造產學合作新價值。」

郭校長也感謝孫董事長一路無私奉獻，在30多年前從美、日引進「新式仲介」將台灣房仲業帶進「不賺差價，只收取固定服務費」的經營模式；更投入10年時間推動《不動產經紀業管理條例》的立法，幫助產業法治化，現更願意用公益回饋的方式與政大展開深度的產學合作。

孫慶餘引進新式仲介 推動產業法治化 2020再以公益思維開創產學合作新價值

永慶房產與政治大學產學合作記者會，產官學貴賓齊聚，共同見證具公益深意的產學合作。(左起中國土地改革協會楊松齡理事長、政大趙副校長、內政部花敬群政務次長、政大郭校長、永慶孫董事長、地政司王副司長、前地政司張司長、台北市估價公會卓輝華理事長)

今年適逢不動產經紀業法治化20周年，當年大力推動立法的地政司司長張元旭，出席記者會祝福此次合作成功，張元旭說：感謝當時許多有共同理念的專家、學者一起投入，促成台灣不動產經紀業納入法制化管理，也大幅降低不動產交易糾紛，永慶孫董事長是業者的代表，在當時每周一次的產官學討論會議，孫董事長更是唯一自始至終親自參與，並積極提供資料與意見的業者。

地政司副司長王成機表示：不動產專業人才是房仲業最重要的資產，在不動產交易過程中扮演重要的角色，感謝政治大學與永慶房屋以公益為出發，將學術與實務兼容並蓄，提升經紀業及經紀人員的社會形象。

孫董事長在記者會上強調：永慶與政大此次的合作，尤其是首波專案就由政大地政系主辦，推出《全台房地產菁英卓越計畫》藉由系列的不動產訓練課程，相信能帶動產業的專業素質提升，進而保障消費者權益，讓社會、產業、學校及企業多贏共好!

負責此次產學合作的政治大學產學營運暨創新育成總中心戚務君營運長說明《全臺房地產菁英卓越計畫》

免費上課！《全台房地產菁英卓越計畫》第一階段基礎課程第二季上線

負責此次產學合作的政治大學產學營運暨創新育成總中心戚務君營運長說明：《全臺房地產菁英卓越計畫》包含：基礎課程及專業進階課程。為慶祝不動產經紀業法治化20周年，將舉辦為期一年的慶祝活動，活動期間免費提供第一階段的基礎課程，包括：《不動產(仲介)營業員》新訓及換證課程及《不動產(仲介)經紀人》換證課程，預計自今年第二季上線，將先從雙北優先舉辦，陸續擴及全台各大都會區，目標一年開設100班次，預計可造福6千名學員。全台房地產從業人員、大三以上對房地產有興趣的青年學子或社會人士，都可以透過這次的公益培訓課程，提升自己在房地產的專業素養。

戚務君進一步說明：此系列課程預計網羅政大地政系、法律系教授及政大傑出的校友，也歡迎全台現正從事相關教育課程的優秀講師，加入政大公企中心不動產師資陣營，一同深耕不動產相關教育事業。《全臺房地產菁英卓越計畫》是永慶與政大產學合作的第一階段，後續包括與社科院、傳播學院、商學院等可能的合作與實習計畫，也將陸續展開討論與規劃。

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(中時電子報)