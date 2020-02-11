財政部關務署台北關為維持二二八連假期間（2月28日至3月1日）入出境旅客及進出口貨物通關順暢，將採取五大措施，包括24小時通關服務、一般進、出口（含保稅）貨物通關、加班處理通關業務、配合郵局作業時間派員值勤。

另外，二二八連假前一天（2月27日）上班時間投單之一般進出口通關案件，除特殊案件外，各通關單位將處理至完畢為止。

(工商 )