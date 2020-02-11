二二八連假 海關提供五大服務 14:562020/02/11 工商 林昱均 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 財政部關務署台北關為維持二二八連假期間（2月28日至3月1日）入出境旅客及進出口貨物通關順暢，將採取五大措施，包括24小時通關服務、一般進、出口（含保稅）貨物通關、加班處理通關業務、配合郵局作業時間派員值勤。 另外，二二八連假前一天（2月27日）上班時間投單之一般進出口通關案件，除特殊案件外，各通關單位將處理至完畢為止。 (工商 ) #通關 #二二八連假 #進出口 #貨物 #五大 也許您會感興趣 推薦閱讀 醫院推預約領藥窗口 快速通關 04:102020/02/07 地方新聞 疫情衝擊 亞洲逾20廠大型會議與展覽延後 13:242020/02/07 財經 北港燈會今晚燦爛啟燈 五大燈區同時點亮 20:212020/02/07 生活 嘴巴很笨但心很甜的五大星座男 00:152020/02/08 運勢 高盛建議：持續買進五大科技股 19:212020/02/08 財經 高盛建議：持續買進五大科技股 04:092020/02/09 全球財經 五大浮世繪師畫作 席捲寶島 00:572020/02/09 地方新聞 五大台股基金 最愛半導體 04:102020/02/10 投資理財 內需免擔心 關務署：台灣仍禁口罩出口 15:142020/02/10 財經 自動通關系統資料更新 有陸港澳旅遊史旅客勿使用 19:442020/02/10 生活 財經熱門新聞 別碰特斯拉！他警告這是全球最危險股票之一 - 財經 新冠肺炎疫情引爆恐慌？老謝：VIX透露的訊息... - 即時 iPhone產能拉警報？富士康員工自爆復工時程 - 財經 桃園房價飆破3字頭 在地小資都到「這」區購屋 - 財經 台積電估今年5G手機銷售 數據很驚人 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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