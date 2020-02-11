上市建商三發地產（9946）儘管去年獲利亮眼、業績長紅，但是卻爆發董事長鍾俊榮遭強制送醫，並指控妻兒涉及設局奪產，爭取三發地產事業帝國的疑雲，今（11）日媒體報導一出來，股價一開盤，就被打到跌停板，「躺」到終場。

有媒體昨天深夜近12點上線電子新聞指出，上市建商三發地產集團爆發家族奪產疑雲，董事長鍾俊榮發現公司帳務有200多億元不清，還被配合廠商指控積欠1.5億債務，消息一出，今天股價就殺聲隆隆，被摃壓到22.85元的跌停板，跌破周線和月線，創下近四個月最低點。

三發地產今天股價跌幅深達9.86％，成交量則爆出1萬1,121張，呈現大噴出，委賣張數達4,700多張。

有媒體報導指稱，「三發集團董事長鍾俊榮去年9月23日，被依患有重度精神分裂症，強制送往松德醫院住院10天。但諷刺的是，鍾當天早上才在台南新樓醫院做精神鑑定且一切正常，想不到當晚就被妻兒指控患重度精神分裂，且一切細節安排讓他不得脫身，他感嘆說「寧可住監獄」，也懷疑自己被設局。」

對於上述媒體報導，三發地產今（11）日公布重訊指出，三發地產董座遭強制送醫，控妻兒設局，吞事業帝國一事，對此，三發聲明「相關報載係董事長個人私人事情之新聞；本公司特此澄清說明，蓋與本公司無關；本公司目前營運及財務一切正常，不受影響。」

(工商 )