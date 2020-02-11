財政部關務署台北關表示，優比速物流股份有限公司桃園二倉分支物流中心通過審查，成為台北關監管之物流中心，並在2月6日舉行揭牌典禮。

優比速物流股份有限公司成立於1998年，從早期的非保倉庫到海關監管的保稅倉庫、發貨中心，演變到今日國際物流中心迄今已23年。提供倉儲、物流、報關、海運及航空承攬運送等服務，在國際物流市場上已深耕多年。

台北關進一步表示，經海關審查符合設立條件之物流中心，核准登記後，即可經營保稅貨物之倉儲、轉運及配送服務，使業者能更便捷與快速的辦理貨物通關。

(工商 )