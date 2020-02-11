優比速物流 通過審查設保稅倉庫分支 14:562020/02/11 工商 林昱均 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 優比速桃園二倉分支物流中心揭牌典禮。（圖／關務署提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 財政部關務署台北關表示，優比速物流股份有限公司桃園二倉分支物流中心通過審查，成為台北關監管之物流中心，並在2月6日舉行揭牌典禮。 優比速物流股份有限公司成立於1998年，從早期的非保倉庫到海關監管的保稅倉庫、發貨中心，演變到今日國際物流中心迄今已23年。提供倉儲、物流、報關、海運及航空承攬運送等服務，在國際物流市場上已深耕多年。 台北關進一步表示，經海關審查符合設立條件之物流中心，核准登記後，即可經營保稅貨物之倉儲、轉運及配送服務，使業者能更便捷與快速的辦理貨物通關。 (工商 ) #優比速 #物流中心 #審查 #物流 #保稅倉庫 也許您會感興趣 推薦閱讀 貨輪海上漂流 物流運輸卡關 04:092020/02/07 全球財經 《業績-航運》中菲行1月營收13.15億元，智慧化物流對抗疫情 11:422020/02/07 財經 《國際產業》疫情打斷供應、物流，豐田：陸廠停工至2月16日 12:162020/02/07 財經 臺南市政府設立 工廠設廠馬上辦中心 04:102020/02/10 產業特刊 《電機股》強信-KY孫公司全面復工 16:312020/02/10 財經 時力立委：盡速審查囤房稅、實價登錄2.0 落實居住正義 18:042020/02/10 政治 阿里巴巴傳被排除在港股通外 股價跳水 11:422020/02/11 財經 財經熱門新聞 別碰特斯拉！他警告這是全球最危險股票之一 - 財經 新冠肺炎疫情引爆恐慌？老謝：VIX透露的訊息... - 即時 iPhone產能拉警報？富士康員工自爆復工時程 - 財經 桃園房價飆破3字頭 在地小資都到「這」區購屋 - 財經 台積電估今年5G手機銷售 數據很驚人 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。