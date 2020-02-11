徐乃麟11日主持華視《天才衝衝衝》，他年假正好與家人到越南旅遊，旅遊第二天聽到武漢封城消息，連忙採買口罩，幸運帶回十到二十盒口罩，「都是韓國製，醫療用4層口罩。」返台還大方分送親友，他認為台灣防疫做得好，民眾無須太過恐慌。

提及行政院長蘇貞昌下令禁止口罩出口一事，徐乃麟表示：「能心裡想，嘴巴不能說，我們要教育下一代，讓大家有同理心，能力足夠就幫助更多人，社會很多人應該都要有這種心情。」他強調，「很多話不能說，就算你要說，要擺在心裡面，尤其是一個對社會有影響的人。」談到范瑋琪（范范〉因禁出口失言「狗官」遭轟一事，他微笑回應：「那個沒有什麼，就是人生學一個經驗，很多事情放在心裡，不要講出來。」

徐乃麟認為台灣防疫做得好。（華視提供）

提到社會瀰漫口罩搶購氛圍，徐乃麟表示：「我很不以為然，真的要把口罩留給需要的人，我家住瑞光路，這兩天實名制，我老婆說有老人家5、6點就排隊，你要是沒戴口罩，1個戴了只剩1個。」他也感嘆，「真的要珍惜台灣，全世界哪裡找這麼好的地方，但台灣人心越來越壞，要把它拉回來。」

(中時 )