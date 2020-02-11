前長榮航空空服員郭芷嫣遭爆料在LINE群組對話，要電爆中途落跑空服員及替反罷工機師餐加料，遭長榮航空免職處分，後續向勞動部申請不當勞動裁決，希望認定遭解僱為不當勞動行為、恢復原職務，並要負擔期間內的薪資。

勞動部表示，去年桃園市空服員職業工會10月5日申請不當勞動裁決，不當勞動裁決委員會也在11月18日、12月2日、12月24日、12月30日召開4次調查庭，目前預計詢問會議在2月21日舉行，詢問會議結束後約20天內就會公告結果。

(中時 )