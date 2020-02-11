郭芷嫣案 勞動部1個月內做出裁決 15:002020/02/11 中時 林良齊 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 前長榮航空空服員郭芷嫣（後排左）遭爆料在LINE群組對話，要電爆中途落跑空服員及替反罷工機師餐加料，遭長榮航空免職處分。（中時資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 前長榮航空空服員郭芷嫣遭爆料在LINE群組對話，要電爆中途落跑空服員及替反罷工機師餐加料，遭長榮航空免職處分，後續向勞動部申請不當勞動裁決，希望認定遭解僱為不當勞動行為、恢復原職務，並要負擔期間內的薪資。 勞動部表示，去年桃園市空服員職業工會10月5日申請不當勞動裁決，不當勞動裁決委員會也在11月18日、12月2日、12月24日、12月30日召開4次調查庭，目前預計詢問會議在2月21日舉行，詢問會議結束後約20天內就會公告結果。 (中時 ) #郭芷嫣 #長榮罷工 #空姐 #勞動裁決 #勞動部 #空服員 也許您會感興趣 推薦閱讀 遠航將大量解雇 60天再無金主...恐歇業 04:092020/02/07 財經要聞 高市喊發生活補助金 中央打回票 04:102020/02/07 地方新聞 婦團要求防疫假應給全薪 勞動部：並非公假 12:092020/02/07 生活 防疫照顧假 申請對象擴大至私幼、國高中身障生家長 15:112020/02/07 生活 防疫假 擴及私幼和身障生 04:102020/02/08 生活新聞 武漢肺炎拉警報 勞工防疫假如何 04:102020/02/10 焦點新聞 隔離期間的薪資補貼 勞動部：綜整研討中 12:582020/02/10 生活 檢疫隔離 勞動部研擬給公假 04:102020/02/11 生活新聞 菲律賓禁令！ 勞動部：恐影響菲籍移工引進 12:192020/02/11 生活 幫洋男擦屁遭解雇 前長榮空姐郭芷嫣深夜發文求援 12:322020/02/11 生活 生活熱門新聞 台灣疫情守得住嗎？命理師連擲10幾個筊結果驚人！ - 生活 新冠肺炎印尼零確診 超猛真相竟是這 - 生活 周四再變天 專家：這天恐急凍達寒流等級 - 生活 鑽石公主號為何傳染速度特別快？關鍵原因曝光 - 生活 好市多驚見母子檔「飲料裝水桶」這一幕網友譙翻 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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