「最美的歐巴桑」陳美鳳今（11日）開工錄製《美鳳有約》，提到近來的武漢肺炎疫情，她認為公共場合都配有消毒酒精，只要勤洗手、前往密閉場合戴口罩，無須過度恐慌，「台灣疫情控制越來越進步，個人衛生其實是最重要的，個人做起。」

陳美鳳原本計畫過年和藍心湄到國外旅遊，但隨著疫情日益嚴峻，最後決定留在基隆過年，一路從春節玩到元宵節，她強調有保持個人衛生，過去她曾在銀行上班，一直有勤洗手的觀念，「像我隨身帶維他命，在外面不方便我還是會倒在衛生紙，或是手洗乾淨、用夾子再拿。」

陳美鳳因疫情取消出國行程。（圖／民視提供）

陳美鳳表示自己僅在密閉場所戴口罩，在親戚家、健身房就不戴，但反倒是朋友擔心她，送她3片在國外買到的「特殊口罩」，一體成型口罩外鑲嵌塑膠片防護眼睛，陳美鳳自留1個，其餘2片都送給在醫院工作的友人，「平時我只用一般的加一點面紙，其實不建議重複使用，但這個很特別，我會酒精擦一擦留著。」說到電鍋蒸滅菌的方法，她反問：「蒸完電鍋還能蒸包子嗎？壓力很大耶！」

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(中時電子報)