由尼古拉斯·平諾克(Nicholas Pinnock)、《權力遊戲》的印第拉巴瑪(Indira Varma)主演的美國影集《重生律師》將在愛奇藝台灣站播出。該劇概念起源於真實故事，重點關注近年社會對歧視與司法改革議題，日前於美國舉行首映會備受盛讚，CNN主持人瓊斯更表示：「不能輕忽此劇。」五角(50 Cent)身為監製更自豪表示：「此劇絕對不會失敗」。

主角尼古拉斯·平諾克(左)與擔任新戲監製的饒舌歌手五角(50 Cent)。（圖／愛奇藝台灣站提供）

平諾克劇中飾演亞倫·華萊士(Aaron Wallace)因無辜入獄卻被判處無期徒刑，在監獄中奮發自學法律獲得學位成為律師，在獄中不僅為其他囚犯擔任辯護律師，最終更推翻自己遭誤判的罪刑，他表示，飾演賴特的真實故事對自己產生了深遠的啟發，發掘出自我未知的能力與表演。而導演漢克·斯坦伯格(Hank Steinberg)談起創作過程，意味深長地透露：「此劇某種意義上灌溉了我養分，是過去從未創作過的東西。」

平諾克飾演亞倫·華萊士(Aaron Wallace)無辜入獄卻被判處無期徒刑。（圖／愛奇藝台灣站提供）

愛奇藝台灣站今年開始進攻美劇市場，除了同步北美首播《重生律師》，也播出由金獎卡司劉玉玲主演的《致命女人》，此劇在爛番茄觀眾指數高達94分、豆瓣9.4分，劇情主軸圍繞在三位不同年代的女人，如何處理老公出軌對婚姻不忠的行為。

平諾克在監獄中奮發自學法律獲得學位成為律師。（圖／愛奇藝台灣站提供）

而《追殺夏娃》由金球獎影后吳珊卓(Sandra Wu)及茱蒂康默(Jodie Comer)分別飾演警探與病態殺手，兩人諜對諜的犯案追捕過程。另外，奧斯卡影帝雷米馬利克(Rami Malek)主演反社會人格的驚悚劇《駭客軍團》、自閉症外科醫生故事《良醫墨非》、芮莉克亞芙主演大尺度媲美《格雷的50道陰影》之稱的《應召女友》等都能在該平台看到。《重生律師》則自2/12(三)起每周三於愛奇藝台灣站與美同步跟播。

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(中時電子報)