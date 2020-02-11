周宜霈(大牙)跟交往兩年多的羽球教練男友「阿廖師」在星友間發起羽球運動，11日揪了六月、曾莞婷、亮哲、林佑星、黃玉榮、潘逸安一起打球。潘逸安帶著老婆及女兒「米菇」到場，3個月大的米菇很討大家喜歡，阿廖師也被迷住，在旁一直逗小孩。過去大牙堅持不婚不生，現想法也稍有動搖。
考量老了要有人幫忙簽放棄急救同意書，大牙鬆口可以登記結婚，但就不辦婚禮，一切從簡。但對於生小孩，她還是無法，雖然跟男友都喜歡小孩，但小孩一哭她就會夢醒，且懷孕還會身材走樣、臉色黯淡，光是想像，就讓她大起雞皮疙瘩。六月、亮哲聽了，則在旁洗腦育兒有趣的地方。
星友們計畫4月1日辦雙打比賽，大牙現場嗆阿廖師，不願跟他一組，「滿討厭的，被他釘很不舒服。」原來阿廖師對她很嚴格，大牙也鬧脾氣，現場惹出不少笑料，「沒有因爲打球增進感情，反而吵更兇」。
大牙自豪天分高，說請別的教練教也行，結果阿廖師被抽到跟曾莞婷一組，大牙看了兩人互動，又厭世起來：「為什麼對莞婷姐輕聲細語，對我就是百般刁難！」潘奕安、亮哲在旁緩頰，說教練對大家的態度都一樣，只是大牙玻璃心罷了。
六月自嘲是「退休演藝人員」，每天就是打球帶小孩，但也覺得滿好的，很珍惜這段時光。但她有足底筋膜炎，一定要穿羽球專用鞋，不然腳會拉傷。亮哲則被虧「喜歡硬來」總愛跳殺，有次因此腰閃到，自嘲：「不敢跟老婆講，默默去療傷。」星友們虧他案情不單純，他趕緊澄清：「我都有PO臉書，還直播給她看。」
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(中時電子報)
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